У Каховці окупанти влаштували катівню в будівлі поліції – Денісова

Російські солдати затримують не лише активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби

Під Херсоном б'ють і катують електрошокерами чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Каховці окупанти облаштували катівню в приміщенні поліції, де б'ють і допитують заручників електричним струмом.

Про це повідомляє уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

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За її словами, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного стосунку до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації.

"Для цього використовується формальний привід – "порушення правопорядку" або "порушення комендантської години". У відділку поліції постійна черга із родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої необхідності", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там уже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б'ють.

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"Такі дії РФ є військовим злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини", – додала Денисова.

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "російського світу"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком ДНР. Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, ґвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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