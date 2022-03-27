У київське метро пасажир намагався пронести гранату

У метро Києва співробітники поліції виявили та затримали пасажира, який намагався пронести до станції гранату та набої. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомляє поліція Києва у Facebook, при перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести в спортивній сумці гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату.
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На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився уродженець Житомирщини, 1997 року народження.
Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
У столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою
У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів.В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.
Як розповів очевидець, одного з диверсантів вирахувала жінка на пероні. Після цього підключилися інші люди та виявили інших.