На Луганщині узгодили 5 гуманітарних коридорів, але окупанти продовжують обстріли

Українців не можуть евакуювати з небезпечних районів через російських військових – вони палять по мирних мешканцях

Військові РФ не дають проводити евакуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, до віддалених населених пунктів з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.

"Ми все ще очікуємо на "режим тиші". Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їх боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", – написав Гайдай.

Маршрути для евакуації:

Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне; Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Нижнє; Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк; Бахмут – Попасна; Бахмут – Лисичанськ.

Голова ОВА додав, що 52 особи сьогодні вже вдалося евакуювати з Кремінної. Вони попрямували до поїздів у Слов'янську.

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Обстріли в Луганській області

Внаслідок російських обстрілів за 31 березня на Луганщині загинули 2 особи, ще 2 постраждали. Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об'єктів. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури.

За словами голови Луганської ОВА Сергій Гайдая, зруйновано 18 будинків.