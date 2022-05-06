У Маріуполі окупанти ставляться до людей, як до худоби – радник мера

Російські війська беруть у полон мирних жителів, а також проводять фільтрацію

Окупанти катують та допитують мешканців Маріуполя. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі російські окупанти через фільтрацію перетворюють місто на концентраційний табір. Солдати тримають у полоні тисячі людей. Ситуація залишається дуже складною.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає "НВ".

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За його словами, Маріуполь перетворюється на українське гетто, незважаючи на всі ті гарні відео та картинки, що намагається показати пропаганда.

"Люди збиваються фактично в нові мікрорайони, де ще можна жити, люди повністю безправні, над ними знущаються і ставляться до них як до худоби. Навіть на вулиці ти не можеш перебувати зараз, якщо в тебе немає одразу двох паперів: один — про проходження фільтрації, інший — взагалі дозвіл на знаходження на вулиці. І це дуже велика проблема для людей, тому що фільтраційні процедури починаються навіть усередині міста", – розповів Андрющенко.

Також у Маріуполі запрацювали так звані "відділення поліції". В організації фільтрації їм допомагають "волонтери" від РФ.

Крім того, у місті облаштували блокпости, які не можна перетинати без перевірки. За це окупанти можуть зробити перевірку або заарештувати.

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"У нас уже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектору, понад дві тисячі осіб було вивезено в Безіменне, до так званого фільтраційного табору. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, зараз уже четвертий тиждень іде. Це в реальності якась тюрма, тому що їх утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм; залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги. Взагалі всі ознаки якогось справжнього концентраційного табору", – зазначив радник мера.

Він додав, що у Маріуполі немає води та їжі, а те, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх. Місцеві жителі змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих з вулиць.

У Маріуполі окупанти збирають дані про місцевих жителів – можливий шантаж

У Маріуполі російські окупанти у приміщенні Центрального відділення поліції під виглядом пенсійного фонду та соцслужб розпочали активний збір даних місцевих мешканців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під час реєстрації збирають дані не лише про особу та майно, а й родичів, які, можливо, перебувають не в Маріуполі.

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З огляду на тенденції, такі дані надалі будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

"Тому будьте уважні до дзвінків та повідомлень", – наголосив Андрющенко.

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