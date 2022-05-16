У Маріуполі окупанти намагаються обманом змусити мешканців "доносити" на ЗСУ: яка схема

Росія збирає помилкові свідоцтва у Маріуполі

Місцева мешканка та російський солдат. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія у Маріуполі готує найбільшу фальсифікацію "свідчень свідків" про те, що Маріуполь було знищено українськими військовими. Свідоцтва будуть підготовлені місцевими жителями, які залишились у місті у письмовій формі.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів), за загиблого члена сім'ї – 3 млн. рублів. (орієнтовно 33 тис. доларів).

"Реєстрацію заяв на компенсацію проводять в приміщенні школи №9. Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "вбито українською армією". В разі відсутності / відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведене не буде. З урахування психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками", – йдеться в повідомленні.

У підсумку, Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про вигадані "звірства української армії". Які мають використовуватись для впливу на міжнародну думку, в т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.

"В реальності проведення подібної компенсації не можливо. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям росія має витратити не менш 2,5 млрд. доларів США. Що в поточному стані економіки росії неможливо", – сказав радник мера Маріуполя.

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