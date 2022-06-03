У Маріуполі окупанти вбили шістьох осіб заради пропагандистського відео

Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ. Тепер вони почали розбирати завали, щоби знищити докази військових злочинів.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.
"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та просп. Першого травня. Зараз окупанти приступили до знищення розбору завалів доказів власних злочинів в цьому районі", – йдеться у повідомленні.
З-під завалів одного будинку витягли тіла шістьох загиблих – п'ятеро чоловіків та одна жінка. Їх одразу вивезли до братської могили у с. Виноградне.
"Це – перший зафіскований і неоспоримий факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали", – наголосив Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі
- Російські окупанти запровадили найвищий захід покарання проти громадянських жителів Маріуполя у вигляді смертної кари. Відповідні вироки ухвалює місцевий "суд". Факти розстрілів підтверджені джерелами, що залишилися в окупованому місті. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- У тимчасово окупованому російській армії Маріуполі зазначені факти переходу українських правоохоронців на бік ворога. Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться у ухваленому парламентом законопроекті № 7116.
- У Маріупольському районі російські окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Усі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою. У в'язниці в Оленівці перебуває кількадесят волонтерів.
- Російська сторона не поспішає виконувати домовленості з міжнародними посередниками щодо обміну захисників маріупольського заводу "Азовсталь" на своїх полонених. Наші бійці вийшли до окупантів без зброї 16 травня, і досі жодна людина не була передана українській стороні.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"