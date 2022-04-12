У Маріуполі загинуло понад 20 тисяч людей – голова Донецької ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що у Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинуло 22 тисячі людей.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз припускаємо, що від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", – сказав Кириленко.
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Глава ОВА додав, що росіяни встановлюють мобільні крематорії та вивозять тіла людей з-під завалів та прямо з вулиць на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а там уже знищують їх, приховуючи докази масових убивств.
Павло Кириленко також прокоментував повідомлення про можливу хімічну атаку в Маріуполі.
"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув поки що невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, почали відчувати нездужання. Ми чули, що постраждали троє людей, їх доставлено до лікарні, їм надано медичну допомогу, на даний момент їх життю нічого не загрожує", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- За даними Генштабу ЗСУ, у місті Маріуполі за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії у районах заводу "Азовсталь" та морського порту.
- Захисники Маріуполя роблять неможливе, щоб місто залишалося українським. Вони закликають "тих, хто вірний присязі", приєднатися до боротьби за повернення міста та перемогу. Також в "Азові" розповіли, що насправді відбувається у Маріуполі.
- Міністерство оборони Великої Британії вважає, що російські окупанти можуть атакувати Маріуполь фосфорними бомбами.
- Представники Червоного Хреста не можуть дістатися до Маріуполя вже п'ять днів поспіль.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.