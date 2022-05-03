В ОП прокоментували вечірній обстріл України

Окупанти хочуть зупинити допомогу заходу нашій країні

Єрмак та Подоляк прокоментували російські обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Офісі президента України прокоментували вечірній обстріл нашої країни російськими окупантами.

Про атаки ворога написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Реклама

Деталі

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", — написав Єрмак.

Також щодо атаки РФ на Україну висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", — зазначив Подоляк.

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині

Мер міста Арциз Одеської області Сергій Парпуланьский повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту.

"Не добрий вечір від російських негідників — ракетний удар. Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил поведінки під час повітряної тривоги", — написав у Facebook міський голова Арцизу Сергій Парпуланьский.

Читайте також