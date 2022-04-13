У Рубіжному та Попасній тіла вбитих українців ховають у дворах – Денісова

Через постійні обстріли населених пунктів окупантами загиблих мирних жителів важко поховати

Денісова розповіла про ситуацію у Луганській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська армія перетворює Луганщину на ще один Маріуполь. Міста та села під щоденними щільними обстрілами з авіації, артилерії та ракетними ударами.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram.

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За її словами, вчора, 12 квітня, околиці Сєверодонецька і Гірського було обстріляно фосфорними снарядами, завдано масштабних руйнувань.

В Рубіжному від вогнищ із потужного озброєння згорів цілий житловий квартал – майже всі будинки, врятовано 10 людей, а у Сєвєродонецьку палала будівля медичного закладу.

"Сьогодні (13 квітня – Ред.) внаслідок ракетного удару окупантами по населеному пункту Черкаське отримали поранення 7 громадян. Також через попадання ракети було пошкоджено багатоповерхову житлову будівлю. Морги у підконтрольних Україні містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних", – написала Денісова.

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За її словами, електроенергія працює з перебоями чи відсутня взагалі, тому тіла лежать також у підвалах.

"Зберігати їх неможливо, тому в короткі проміжки часу між обстрілами волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла в містах. Усі цвинтарі знаходяться на околицях, але через обстріли використовувати їх немає можливості", – зазначила Денісова.

Крім того, в Сєверодонецьку ями копають трактором та систематизують могили у реєстр. Кожного загиблого або померлого природним шляхом ховають у окремій могилі, за 48 днів війни – близько 400 поховань, більшість – упізнані.

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У Лисичанськуу також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.

"Складна ситуація у Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивезення тіл неможливе, поховання виробляють самі жителі у дворах житлових секторів. Через обстріл у певних районах тіла залишаються лежати на вулицях. Там, де є доступ – тіла збирають та перевозять до цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якнайбільше інформації про людину", – заявила Уповноважена з прав людини.

Денісова додала, що методичне винищення луганчан та повне руйнування населених пунктів області підпадає під ухвалу військового злочину та злочину проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти скоєння РФ військових злочинів та злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", – підсумувала вона.

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