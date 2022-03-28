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В Славутичі починають видавати хліб по талонах

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28 березня, 17:01
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У талонах вказане число і магазин, де можна отримати хліб
У Славутичі хліб продають по талонах
У Славутичі хліб продають по талонах / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Славутич, з якого нещодавно вийшли російські військові, стався збій у доставці гуманітарної допомоги. З 28 березня хліб у місті продається по талонах.

Про це повідомляє Славутицька міська рада в Telegram.

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Видача хліба здійснюватиметься по талонах, які видавалися під час отримання гуманітарної допомоги.

"Приходити треба у вказане в талоні число та магазин. Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитися до цього процесу", – наголосили у міськраді.

Крім того, ліки є у обмеженій кількості. Вже завезені інсуліни. Обіцяють, що доставка медичних препаратів продовжуватиметься.

Яка ситуація в місті

Місцева влада підтвердила, що війська РФ вийшли за межі Славутича.

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"Жодної співпраці з окупантами, у тому числі у питаннях надання гуманітарної допомоги та зелених коридорів, не ведеться", – запевняють у міськраді.

Запровадження зеленого коридору тільки обговорюється. Збирається інформація про кількість бажаючих виїхати з міста, відповідно про замовлення необхідної кількості автобусів. Ведеться мова про виїзд із Славутича до залізничного вокзалу Києва.

Мер міста раніше спростував фейки ворожої пропаганди, що нібито місцева влада співпрацює з окупантами та просила їх про гуманітарну допомогу.

"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев.

Мер міста зазначив, що Славутич живе під українським прапором і за українськими законами.

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Під час звільнення міста від окупантів загинули троє бійців тероборони Славутича.

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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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