В Україні через обстріли РФ загинули 135 дітей

Окупанти мінують територію нашої країни та обстрілюють мирних жителів – їхніми жертвами стають діти

Через обстріл окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні внаслідок збройної агресії РФ за місяць загинуло 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення. За вчорашню добу, 24 березня, жертвами окупантів стали двоє дітей у Луганській області.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Внаслідок запеклих боїв у місті Рубіжне Луганської області загинули двоє дітей. На Донеччині через обстріл окупантами села Новомихайлівка двоє дітей 6 та 13 років отримали поранення.

А в селі Обільне Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років підірвались на міні. Їх госпіталізували, одна дитина у реанімації у тяжкому стані.

У яких областях найбільше постраждали діти:

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Київській – 64;

Харківській – 44;

Донецькій – 46;

Чернігівській – 34;

Миколаївській – 25;

Запорізький – 26;

Житомирській – 15;

Херсонській – 15;

Сумській – 14.

У столиці поранено 16 дітей.

"Пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей", – заявили у Генпрокуратурі.

Однак ці дані не є остаточними, оскільки оглянути всі пошкоджені будівлі неможливо через постійні обстріли, а частина з них знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

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Військові РФ убили понад 1000 мирних українців

З початку війни РФ проти України (з 24 лютого по 24 березня) загинули 1035 мирних українців, ще 1650 дістали поранення. Більшість убитих та постраждалих чоловіки, повідомили в ООН.

Серед загиблих:

214 чоловіків;

160 жінок;

14 дівчаток;

28 хлопчиків.

Стать ще 571 дорослого та 48 дітей не встановлено.