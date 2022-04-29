В Україні через вторгнення Росії загинули 219 дітей – Офіс генпрокурора

Пошкоджено 1556 закладів освіти внаслідок бомбардувань та обстрілів

Понад 398 дітей в Україні отримали поранення різного ступеня важкості. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на сьогодні, 29 квітня, на ранок більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

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Яка ситуація

За офіційними даними, 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 139;

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 44;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

у м. Києві – 16;

Житомирській – 15.

"Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, в результаті чого загинули діти – 2 та 14 років. 7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами с. Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка. 28 квітня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

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Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик, а 21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів російськими окупантами м. Маріуполь.

Крім цього, стало відомо, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл Росією. 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти влаштовують у свої сім’ї викрадених в Україні дітей – наразі невідомо про їх стан здоров’я.

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