В Україні можуть видавати громадянство іноземним бійцям: про кого йдеться

Наразі під петицією до президента зібрано 8 680 із 25 000 необхідних підписів

Добровольці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні збирають підписи за видачу громадянства іноземним добровольцям, зокрема – білорусам.

Так, на сайті президента України створили петицію з вимогою надавати іноземним добровольцям, які "захищають територіальну цілісність України" громадянство. Або — інший правовий статус, який гарантує їм та їхнім сім'ям соціальний та правовий захист, як і українським громадянам.

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Відповідно до чинного закону України, людям, які добровільно пішли захищати країну у війні, громадянство не дають. Тобто, якщо доброволець отримає каліцтво, потрапить у полон або загине, він та його сім'я не отримають належного соціального та правового захисту.

Окремо привертає увагу ситуація з білоруськими добровольцями. З початку війни на захист України прибуло понад 2 000 білорусів. І зараз наші люди — найбільш не захищена група громадян у цій війні. У чому сіль: якщо громадянин Білорусі потрапить у полон військ РФ, він буде відправлений до Білорусі, оскільки обмін бранця провадиться з державою громадянином, якого він є.

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У Білорусі ж бранця можуть засудити до довічного ув'язнення. У гіршому випадку – до страти.

Підписати петицію можуть як громадяни України, так і іноземці, які мають електронний цифровий підпис (ЕЦП), ІПН та картку в українському банку.

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