"В Україні настане великий мир": Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.
З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем.
Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – сказав Зеленський.
Вселенський патріарх закликав евакуювати мирних з Маріуполя та припинити війну
Вселенський патріарх Варфоломій після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори до українських міст, а також здійснити евакуацію мирного населення Маріуполя. Про це повідомляє "Укрінформ".
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Вселенський патріарх Варфоломій після служби звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні. Так, Владика закликав до припинення війни Росії проти України.
"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", – сказав Вселенський патріарх.