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"В Україні настане великий мир": Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 08:06
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За словами президента, мрія українців – це ще один Великий день – день, коли в нашій країні настане мир
Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.

З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем.

Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – сказав Зеленський.

Вселенський патріарх закликав евакуювати мирних з Маріуполя та припинити війну

Вселенський патріарх Варфоломій після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори до українських міст, а також здійснити евакуацію мирного населення Маріуполя. Про це повідомляє "Укрінформ".

Вселенський патріарх Варфоломій після служби звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні. Так, Владика закликав до припинення війни Росії проти України.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", – сказав Вселенський патріарх.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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