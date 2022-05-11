В Україні полонених окупантів засудили до в'язниці – який термін їм загрожує

Солдатів РФ взяли в полон під час боїв у лютому-березні

Окупантів садитимуть у в'язницю в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні до 8-15 років ув'язнення засуджено ще 6 полонених російських окупантів. Так, СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності окупантів, які воюють у нашій країні. Солдати РФ порушують закони та звичаї війни.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У Київській області:

Слідчі спецслужби у співпраці з Офісом генпрокурора ідентифікували ще трьох військових Збройних сил РФ, причетних до звірств на території Бучанського району.

Вони вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити та мародерили.

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У Луганській та Вінницькій областях:

За матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

Троє бойовиків отримали по 15 років тюрми, двоє – по 10, ще один – 8 років ув'язнення.

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У Чернігівській та Київській областях:

СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.

В Одесі блогери показали в Мережі ракетні удари РФ – їх затримала СБУ

В Одесі Служба безпеки України затримала трьох відеоблогерів, які розмістили в Мережі матеріали про ракетні удари російських військових по місту. Вони визнали свою провину. Також закликали українців не повторювати їхні дії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Двоє чоловіків та жінка кажуть, що не знали про відповідальність за публікацію таких матеріалів, та закликали українців не повторювати їхні дії.

"СБУ оперативно встановила їх та провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога – встановить слідство", – зазначили у відомстві.

Крім того, СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки, військових об'єктів та результати ворожих ударів. Ці дані окупанти використовують під час планування подальших обстрілів.

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