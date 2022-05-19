В Україні зросла кількість убитих Росією дітей

Станом на 19 травня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 231 дитина та постраждало 427 дітей.
Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Звірства Росії
"Станом на 19 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 231 дитина та постраждало 427 дітей", – написала вона.
Денісова зазначила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах російські окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Нагадаємо, заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді заявив, що за квітень російські окупанти вбили в Україні близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більшими.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні