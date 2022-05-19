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В Україні зросла кількість убитих Росією дітей

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 10:34
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Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо
В Україні вже постраждали 427 дітей через дії Росії
В Україні вже постраждали 427 дітей через дії Росії / Фото: CNN, Колаж: Сьогодні, Ракурс

Станом на 19 травня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 231 дитина та постраждало 427 дітей.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Звірства Росії

"Станом на 19 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 231 дитина та постраждало 427 дітей", – написала вона.

Денісова зазначила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах російські окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді заявив, що за квітень російські окупанти вбили в Україні близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більшими.

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