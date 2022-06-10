У будівлі Чернівецької ОВА весь день йшли обшуки: що відомо

У Чернівецькій ОВА весь день тривають обшуки. На місці чергують поліцейські, вони забезпечують дотримання громадського правопорядку.
Про це повідомляє molbuk.ua.
Станом на 16:30 10 червня тривають слідчі дії. Працівників, які покинули приміщення до початку обшуків, усередину не запускають.
Наразі офіційної інформації про проведення обшуків немає. Цю інформацію також не прокоментували у пресслужбі обласної адміністрації.
Проте силовики на місці пригоди підтвердили журналістам, що у приміщенні ОВА відбуваються обшуки.
За даними ЗМІ, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови військової адміністрації Сергія Осачука.
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