Маркіян Лубківський заявив, що група ПВК "Вагнер" готувалися вбити президента та прем'єр-міністра України – докази передадуть Міжнародному суду

"Вагнерівці" готували замах на Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це розповів радник міністра оборони України Маркіян Лубківський в інтерв'ю CNN.

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"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем'єр-міністра. Це було метою, деяких із них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський.

Він додав, що усі докази надали Міжнародному суду. Українська розвідка відслідковувала бойовиків у нашій країні та за її межами, декого з них ліквідували.

Радник міністра зазначив, що плани "вагнерівців" підтвердили в українській розвідці та спецназі, які відповідають за охорону Зеленського.

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Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць

Кремль направив до Києва 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією. Про це із посиланням на свої джерела пише британське видання The Times.