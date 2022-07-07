Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Важливе голосування в Європарламенті щодо України, початок імпорту-експорту електроенергії зі Словаччини та інші події 7 липня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європарламент проголосує щодо 1 млрд євро макрофіну для України, а наша країна відкриє імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини
Важливі події 7 липня/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"
Важливі події 7 липня/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 7 липня, Європейський парламент проголосує щодо 1 млрд євро макрофіну для України. Крім цього, сьогодні наша країна відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини.

Європарламент проголосує щодо 1 млрд євро макрофіну для України

Європейський парламент розгляне за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні 7 липня.

Реклама

Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося у вівторок, 5 липня, у рамках пленарного засідання Європейського парламенту. Депутати голосували простим підняттям рук.

Крім того, до порядку денного за терміновою процедурою також було включено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною у зв'язку з вторгненням Росії до України, та виявлення порушень обмежувальних заходів ЄС як злочинів, передбачених ст. 83(1) Договору про функціонування ЄС.

Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня. Далі рішення про виділення 1 млрд євро має бути затверджено Європейською радою.

Реклама

Україна відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Україна з 7 липня розпочинає експорт-імпорт 50 МВт електроенергії у напрямку Словаччини.

Відповідно до умов добових аукціонів на 7 липня (оголошуються за два дні до початку постачання), потужність експорту електроенергії до Румунії, як і імпорту з неї, з цієї дати знижено зі 100 МВт до 50 МВт.

Як повідомлялося, 27 червня європейська мережа системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E погодила початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Першим напрямком для постачання стала Румунія. Планувалося, що за результатами румунських аукціонів буде розглянуто питання відкриття напрямків до Словаччини та Угорщини, але загалом на потужності 100 МВт.

Реклама

Згодом планується її збільшення.

Імпорт-експорт електроенергії до Румунії на 100 МВт стартував із 30 червня. За тиждень аукціонів надходження від продажу "Укренерго" доступу до перетину сягнули 106 млн грн. Кількість переможців аукціонів коливається від п'яти до дев'яти учасників.

Жителів Житомирщини попереджають про вибухи

Жителів Коростенського району Житомирської області попереджають, що 7 липня з 12:00 до 16:00 можливий звук масових вибухів. На території ПрАТ "Товкачівський ГЗК" проводитимуть підрив гірничої породи в кар’єрі підприємства. Проведення вибухів погоджено з органом влади.

"Повідомляємо, що ПрАТ "Товкачівський ГЗК", за попереднім погодженням із Коростенською РВА на проведення масових вибухів у денну пору доби, планує 07.07.2022 року провести масовий вибух гірничої породи в кар’єрі підприємства. Орієнтовний час проведення вибуху між 12:00 та 16:00 год", — йдеться у повідомленні Коростенської районної військової адміністрації.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 7 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 7 липня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 6 липня
1
Особовий склад 36500
Особовий склад
2
Танки 1600
Танки
3
ББМ 3789
ББМ
4
Артилерія 812
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 664
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2648
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20401.88

Binance Coin (BNB)

236.95

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50

Theta (THETA)

1.22

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
50 Cent, 06.07 — 47 років
50 Cent, 06.07 — 47 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
1 /2
Краще, ніж кіно
Обираємо книгу місяця
Читатиму

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти