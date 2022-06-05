ВМС України застосували ЗРК під час підльоту ворожих ракет до Миколаєва

У Миколаївській області ВМС Збройних Сил України збили дві ворожі російські ракети . Про це у своєму Telegram -каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети. Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно потрапили до ворожих ракет", – повідомив Братчук.
За його словами, особовий склад ВМС ЗСУ вже не вперше порушує плани окупантів. За вчорашній день наші військові збили чотири ворожі ракети, які російські військові випустили у мирні міста України.
Обстріл українських міст
- Сьогодні з самого ранку ворог продовжував обстріл українських міст. Дісталося й Києву. Жителі міста чули щонайменше 6 ракет, частина з них вдарила у різних точках. У деяких районах Києва видно потужні стовпи чорного диму, почалися пожежі.
- Напередодні ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Стариково та Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.
- Також ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка
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