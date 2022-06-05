ВМС України застосували ЗРК під час підльоту ворожих ракет до Миколаєва

Окупанти з самого ранку обстріляли одразу кількох міст України

Українські військові знищили ворожі ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області ВМС Збройних Сил України збили дві ворожі російські ракети . Про це у своєму Telegram -каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Над Миколаївщиною військові моряки знищили дві ворожі ракети. Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно потрапили до ворожих ракет", – повідомив Братчук.

За його словами, особовий склад ВМС ЗСУ вже не вперше порушує плани окупантів. За вчорашній день наші військові збили чотири ворожі ракети, які російські військові випустили у мирні міста України.

Обстріл українських міст