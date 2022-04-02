Військові РФ вбили 158 українських дітей – Денісова

Російські військові обстрілюють наші міста, у результаті гинуть мирні жителі, зокрема діти – омбудсмен підрахувала, скільки неповнолітніх жертв в Україні

Через обстріл окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні минулої доби внаслідок війни РФ проти нашої країни загинули п'ять дітей, ще дев'ять постраждали. Усього за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.

Про це заявила Уповноважений Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

Омбудсмен додала, що станом на ранок 2 березня кількість потерпілих дітей досягла 254.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – уточнила Денісова.

Окупанти використовують дітей як живий щит

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.

Реклама

За повідомленнями місцевих жителів, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, ціль їхніх дій – страхування колони військової техніки на марші.