Війна із Росією. Арестович озвучив два можливі сценарії на найближчі місяці

Україні для перемоги над Росією потрібне важке озброєння від Заходу, це запорука успіху. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-каналі.
"До 9 травня вони здохнуть, не зможуть активно наступати, а може, ще й раніше, а далі опозиційна війна, до липня ми їх потроху знищуватимемо на нашій землі, після чого вони стануть шовковими, і вберуться, як мінімум як станом на 23 лютого. Але для цього тільки потрібна одна умова – якщо буде достатньо зброї від Заходу, і насамперед далекобійної артилерії. Якщо цього не буде – це буде дуже довго, і буде дуже складно для двох сторін", – розповів Арестович.
США пообіцяли допомогу, але до України не поїдуть
Найближчим часом США оголосять про новий етап допомоги для України у сфері безпеки.
Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не приїде до України. За її словами, наразі розглядається можливість відвідування Києва високопоставленим представником адміністрації США.
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США не збираються давати військову відповідь Росії у зв'язку зі звірствами у Бучі, які влаштували російські окупанти.
Кореспондент CBS та президент Асоціації кореспондентів Білого дому Стівен Портной поцікавився у Псакі, чому США та партнери ніяк не відреагували на вбивства мирних жителів у Київській області.
Хто допомагає Україні у війні з РФ
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй необхідна для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї до України.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Велика Британія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.