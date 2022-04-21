Війна із Росією. Арестович озвучив два можливі сценарії на найближчі місяці

Для українських військових дуже важлива допомога Заходу у війні з Росією

Арестович розповів, що потрібне для перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні для перемоги над Росією потрібне важке озброєння від Заходу, це запорука успіху. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-каналі.

"До 9 травня вони здохнуть, не зможуть активно наступати, а може, ще й раніше, а далі опозиційна війна, до липня ми їх потроху знищуватимемо на нашій землі, після чого вони стануть шовковими, і вберуться, як мінімум як станом на 23 лютого. Але для цього тільки потрібна одна умова – якщо буде достатньо зброї від Заходу, і насамперед далекобійної артилерії. Якщо цього не буде – це буде дуже довго, і буде дуже складно для двох сторін", – розповів Арестович.

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