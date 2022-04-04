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Ворог збирає сили для нового наступу на сході – Генштаб

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4 квітня, 14:18
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Ворог продовжує блокувати Харків та перегруповує війська для атаки по Донбасу у напрямку Слов'янська
Військові РФ готуються атакувати Донбас
Військові РФ готуються атакувати Донбас / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська проводять перегрупування та готуються наступати на харківському напрямку в бік Слов'янська. Крім того, ворог переміщує додаткові підрозділи РФ для участі у бойових діях на території України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в Facebook.

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Ситуація за напрямками

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

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За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область Республіки Білорусь).

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

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Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове з застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

Залишається висока ймовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста.

Одночасно противник завершує перегрупування та заміну підрозділів, що втратили наступальні спроможності, з метою відновлення активних наступальних дій.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва з застосуванням БПЛА.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах.

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