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Ворог біля воріт: навіщо НАТО проводить "перезавантаження" військових сил і чи миротворці зайдуть в Україну

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 13:11
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Росія, напавши на Україну, становить загрозу безпеці всього світу
НАТО збільшує військовий контингент у Східній Європі. Фото: колаж "Сьогодні"
НАТО збільшує військовий контингент у Східній Європі. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери країн-членів НАТО вирішили провести "перезавантаження" сил стримування Північноатлантичного Альянсу через російську агресію в Україні. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що зміниться у розстановці військових сил Блоку, яку мету переслідує НАТО і на що чекати нашій країні.

Більше солдатів, літаків та кораблів

24 березня відбувся саміт НАТО, під час якого лідери країн-членів Північноатлантичного Альянсу домовилися про необхідність перезавантаження свого військового блоку.

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"Сьогодні лідери НАТО домовилися перезавантажити наші сили стримування та оборони на довгострокову перспективу. Адже ми зіткнулися з новою реальністю безпеки. На суші у нас буде значно більше сил у східній частині Альянсу із заздалегідь підготовленою технікою та озброєнням. У повітрі ми розгорнемо більше реактивних літаків та посилимо нашу комплексну протиповітряну та протиракетну оборону. У морі у нас будуть на постійній основі авіаносні ударні групи, підводні човни та значна кількість бойових кораблів", – заявив генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг.

Йєнс Столтенберг: "Лідери НАТО домовилися перезавантажити наші сили стримування та оборони"
Йєнс Столтенберг: "Лідери НАТО домовилися перезавантажити наші сили стримування та оборони" / Фото: НАТО

Зокрема, на додаток до чотирьох вже існуючих у країнах Балтії та Польщі бойових груп створено ще чотири – у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Таким чином, загальна чисельність американських військових у Європі досягла 100 000 осіб. Крім того, присутні військовослужбовці з європейських країн та Канади.

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"Безпосередньо до східних кордонів НАТО стягнуто 40 000 бійців Альянсу за підтримки великих військово-повітряних та військово-морських сил. У тому числі безпрецедентних п'яти авіаносних ударних груп від Крайньої Півночі до Середземномор'я", – зазначив Столтенберг, додавши, що НАТО також посилює захист від кіберзагроз.

Деталі та остаточні рішення щодо цього очікуються на наступному саміті, який пройде в червні в Іспанії.

Стримування Росії без конфронтації

Основною метою перезавантаження НАТО є стримування Росії, яка, напавши на Україну, становить загрозу безпеці миру. За словами Столтенберга, НАТО сповнене рішучості зробити все для підтримки України, але Альянс, як і раніше, має намір уникати повної конфронтації з Росією і не відправлятиме в Україну своїх військових, у тому числі і як миротворців.

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"Ми несемо відповідальність за те, щоб цей конфлікт не перетворився на повноцінну війну між НАТО і Росією. І це також причина, через яку союзники заявили, що ми не розміщуватимемо війська в Україні, тому що єдиний спосіб зробити це – бути готовими до повномасштабного конфлікту з російськими військами", – наголосив Столтенберг.

Війна може вийти за межі України

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що "перезавантаження" сил стримування НАТО говорить про те, що Альянс побоюється, що війна може поширитись за межі України.

"НАТО зміцнює свої східні кордони. Перекидають до Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини додаткові підрозділи, у тому числі американські. Альянс готується до оборони замість того, щоб дати Україні зброю та допомогти зупинити Росію", – каже експерт.

Олег Жданов: "Альянс побоюється, що війна може поширитись за межі України"
Олег Жданов: "Альянс побоюється, що війна може поширитись за межі України" / Фото: Facebook

Чи зайдуть військові НАТО до України

Політолог Вадим Карасьов також наголошує, що НАТО зміцнює свої кордони на сході Європи.

"Насамперед це питання оборони для стримування Росії. В той же час, думаю, що армія НАТО готова перейти в наступ і навіть зайти з країн східної Європи на територію України, якщо буде така потреба. Наприклад, у разі хімічної атаки Росії", – вважає Карасьов.

Новий світовий порядок

За словами політолога, сьогодні формується новий світовий порядок, що ґрунтується на взаємній ворожості.

"Зміцнення східного кордону НАТО чітко демонструє, що жодного відкату сил Альянсу, як того вимагала Росія у своєму ультиматумі, не буде. Нападом на Україну Москва спровокувала лише велику ворожість до себе не лише Північноатлантичного альянсу, а й усього світу", – підсумував політолог.

Вадим Карасьов: "Сьогодні формується новий світовий порядок"
Вадим Карасьов: "Сьогодні формується новий світовий порядок" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час саміту НАТО у Брюсселі було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.

При цьому президент України Володимир Зеленський просив Північноатлантичний альянс надати нам системи протиповітряної оборони, тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати наші міста та села.

Також ми інформували, що президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО ввести в Україну миротворців. Це рішення, як і закрити небо над Україною, не було затверджено на саміті НАТО.

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