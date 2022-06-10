Ворог влаштував ракетний обстріл Сумщини

Сьогодні вночі російські окупанти випустили сім ракет по Сумській області. Ворог з міномета бив по Середино-Будській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.
"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномета по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", – написав Живицький.
Ситуація у Сумській області
Окупанти скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Вчора окупанти о 10-тій ранку запустили три дрони-камікадзе з боєприпасами. О 16-тій годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий снаряд.
Крім того, вибухи було зафіксовано в районі села Катеринівка. Обстріл вівся з мінометів. Загалом зафіксовано 14 вибухів.
Також загарбники атакували Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську громади та Шосткинський район.
Ворог відкривав вогонь по території Хотинської громади, там окупанти вели мінометний вогонь, близько 17 ударів. З САУ російські військові обстріляли Ворожбянську громаду, було 17 вибухів.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 10 червня.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"