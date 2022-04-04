На всіх причетних до звірств у Бучі чекає точкова помста – Арестович

Покарання для військових злочинців – це справа честі України

Буде точкова помста, ніхто не піде. Фото: колаж "Сьогодні"

Усіх російських військових, причетних до масових тортур, згвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня чекає точкова помста. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Ми всіх встановимо. Ми маємо дуже чітке завдання. Президент про це дуже чітко заявив. А далі буде щось на кшталт пошуку "Чорного вересня". Буде точкова помста, ніхто не піде", – Заявив Арестович.

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Глава Офісу президента наголосив, що справедливе покарання для військових злочинців – це принципова позиція української влади.

"Вони у відставці вже будуть, на пенсії. А ми наздоганятимемо і наздоганятимемо, я думаю. Це справа честі України", – підсумував Арестович.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Також ми інформували, що російські загарбники вбивали та катували людей у Київській області з відома командування. За словами Олексія Арестовича, про злочини знали всі військові РФ – від рядового до генерала.

Крім того, стало відомо, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали.

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За словами глави британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.