ЗСУ ліквідували 20 600 російських військових і 790 танків – Генштаб

Лише за останню добу знищено 300 окупантів

Українські військові знищили 167 літаків противника / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів і 790 танків.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 20 600 осіб ліквідовано;

танків ‒ 790 од.;

бойових броньованих машин ‒ 2041 од.;

артилерійських систем – 381 од.;

РСЗВ – 130 од.;

засоби ППО – 67 од.;

літаків – 167 од.;

гелікоптерів – 147 од.;

автомобільної техніки – 1487 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Також у Генштабі заявили, що дані уточнюються.

Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж в окупантів.

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