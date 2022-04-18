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ЗСУ ліквідували 20 600 російських військових і 790 танків – Генштаб

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 11:28
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Лише за останню добу знищено 300 окупантів
Українські військові знищили 167 літаків противника
Українські військові знищили 167 літаків противника / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів і 790 танків.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 20 600 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 790 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од.;
  • артилерійських систем – 381 од.;
  • РСЗВ – 130 од.;
  • засоби ППО – 67 од.;
  • літаків – 167 од.;
  • гелікоптерів – 147 од.;
  • автомобільної техніки – 1487 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Також у Генштабі заявили, що дані уточнюються.

Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.
Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж в окупантів.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
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Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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