ЗСУ ліквідували 25 650 російських окупантів – Генштаб

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:
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- особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
- танків – 1145;
- бойових броньованих машин – 2764;
- артилерійських систем – 513;
- РСЗВ – 185;
- засобів ППО – 87;
- літаків – 199;
- вертольотів – 158;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
- кораблів – 12;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
- спеціальної техніки – 41;
- крилатих ракет – 94.
Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.
Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.
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