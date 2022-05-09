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ЗСУ ліквідували 25 650 російських окупантів – Генштаб

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 10:25
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Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
  • танків – 1145;
  • бойових броньованих машин – 2764;
  • артилерійських систем – 513;
  • РСЗВ – 185;
  • засобів ППО – 87;
  • літаків – 199;
  • вертольотів – 158;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
  • кораблів – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
  • спеціальної техніки – 41;
  • крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.

Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.

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Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
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