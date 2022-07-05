ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині, ворог відступив

Окупанти утримують великі сили на Харківському напрямку

У Міноборони розповіли про бойові дії на Харківському напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові в Харківській області відбили ворожий штурм в напрямку населених пунктів Козача Лопань і Соснівка.

Про це розповів на брифінгу 5 липня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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"На Харківському напрямку ворожі підрозділи 6-ї армії Західного військового округу, берегових військ Балтійського флоту, а також мобілізаційного резерву першого і другого "армійських корпусів" зосередилися на утриманні раніше захоплених позицій і наступальних дій не ведуть. В напрямку населених пунктів Козача Лопань і Соснівка українські воїни відбили штурмові дії противника і змусили його відійти", – повідомив речник Міноборони.

Мотузяник додав, що російські окупанти, аби порушити логістичне забезпечення підрозділів ЗСУ, в районі селища Циркуни здійснили дистанційне мінування місцевості і завдали авіаційного удару з гелікоптерів К-52 в районі селища Петрівка.

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Генштаб ЗСУ озвучив втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1594 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18);

артилерійських систем – 806 (+2);

РСЗВ – 247 (+1);

засобів ППО – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);

крилаті ракети – 144 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);

спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 5 липня: мінус 150 рашистів – за останню добу, також за добу знищено 5 танків та 18 броньованих машин, а також 2 безпілотники.