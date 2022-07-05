Генштаб назвав два напрямки на Донбасі, які стали пеклом для окупантів

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні проти України. За останню добу було ліквідовано ще 150 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1594 (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18);
- артилерійських систем – 806 (+2);
- РСЗВ – 247 (+1);
- засобів ППО – 105 (+0);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);
- крилаті ракети – 144 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);
- спеціальної техніки – 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Окупанти готують новий наступ на Донбасі
Російські війська просуватимуться на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху, вважають в американському Інституті вивчення війни.
Аналітики прогнозують, що російські війська, найімовірніше, продовжать зусилля щодо просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою рушити на Бахмут і Сіверськ.
"Але їхня здатність зробити це успішно після втрат, яких зазнали при спробах взяти Лисичанськ, викликає сумніви", – зазначили в ISW.
Раніше ми писали, що британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас.
Сайт "Сьогодні" повідомляв, що військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області.