Генштаб назвав два напрямки на Донбасі, які стали пеклом для окупантів

Загарбники зазнали великих втрат

ЗСУ розгромили окупантів на двох напрямках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні проти України. За останню добу було ліквідовано ще 150 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1594 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18);

артилерійських систем – 806 (+2);

РСЗВ – 247 (+1);

засобів ППО – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);

крилаті ракети – 144 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);

спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Окупанти готують новий наступ на Донбасі

Російські війська просуватимуться на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху, вважають в американському Інституті вивчення війни.

Аналітики прогнозують, що російські війська, найімовірніше, продовжать зусилля щодо просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою рушити на Бахмут і Сіверськ.

"Але їхня здатність зробити це успішно після втрат, яких зазнали при спробах взяти Лисичанськ, викликає сумніви", – зазначили в ISW.

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Раніше ми писали, що британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області.