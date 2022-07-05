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Генштаб назвав два напрямки на Донбасі, які стали пеклом для окупантів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 липня, 11:07
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Загарбники зазнали великих втрат
ЗСУ розгромили окупантів на двох напрямках.
ЗСУ розгромили окупантів на двох напрямках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні проти України. За останню добу було ліквідовано ще 150 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1594 (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18);
  • артилерійських систем – 806 (+2);
  • РСЗВ – 247 (+1);
  • засобів ППО – 105 (+0);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);
  • крилаті ракети – 144 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);
  • спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Окупанти готують новий наступ на Донбасі

Російські війська просуватимуться на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху, вважають в американському Інституті вивчення війни.

Аналітики прогнозують, що російські війська, найімовірніше, продовжать зусилля щодо просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою рушити на Бахмут і Сіверськ.

"Але їхня здатність зробити це успішно після втрат, яких зазнали при спробах взяти Лисичанськ, викликає сумніви", – зазначили в ISW.

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Раніше ми писали, що британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області.

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2
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Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артилерія 806
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
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