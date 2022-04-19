ЗСУ знищили три роти десантників РФ і перейшли в контрнаступ біля Мар'їнки – Генштаб

Триває 55-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню

Війна РФ проти України продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури по всій території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з Білорусі до РФ.

Збройні сили Росії продовжують використовувати аеродромну мережу біля республіки Білорусь із метою завдання авіаційних ударів по об'єктах громадянської інфраструктури біля нашої держави.

На Слобожанському напрямі йде часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються зазнавати вогневої поразки підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури.

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Підрозділи супротивника зробили спробу настання та ведення штурмових дій на південь від міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат і вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат і відступив. Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Південнобузькому напрямку продовжуються бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративний кордон Херсонської області, не припиняючи обстрілу населених пунктів.

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"Противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. З метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво збройних сил російської федерації прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту. За наявною інформацією, з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України", – йдеться у повідомленні.

Особливу потребу у комплектуванні особовим складом мають підрозділи, які безпосередньо беруть участь у збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території нашої Держави були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

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