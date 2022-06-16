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За що Марк Солонін жорстко обізвав Арестовича, і як правильно просити допомоги у Заходу

"Срачі" прилетіли
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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16 червня, 17:00
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Проаналізувавши "срач" популярних експертів, ми зібрали промови відомих лідерів про те, як вони просили про допомогу, коли їхні країни та народи опинялися під загрозою
Марк Солонін просить вгамувати Арестовича.
Марк Солонін просить вгамувати Арестовича. / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей скандал вже кілька днів активно розгорається в YouTube. А на тлі приїзду до Києва лідерів Німеччини, Франції та Італії за цим не дуже приємно спостерігати. Але доводиться...

Протистояння "військових ломів"

Що ще насторожує. Усім відомо: головний майданчик подібних "срачів" – Фейсбук. Але тут навіть відносно миролюбні ютуб-глядачі не витримали – і активно підключилися до протистояння позицій Марка Солоніна та Олексія Арестовича.

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Під відео, звідки ростуть ноги скандалу, за кілька днів – близько 8 тисяч коментарів, причому люди розділилися у своїй підтримці "військових ЛОМів": одні за Солоніна, інші – за Арестовича. Обидва дуже популярні зараз, оскільки беруть активну участь в інформаційній війні на боці України.

Наприклад, на ютуб-каналі історика, письменника та інженера Марка Солоніна підписано близько пів мільйона людей. Точно вирахувати мільйони "фоловерів" Арестовича неможливо, оскільки він останні 113 днів звучить не тільки з кожної праски, але і з кожного міксера і фена і не тільки в Україні.

"Війна у цитатах Арестовича" – це вже окремий піджанр публіцистики.

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Шантаж Арестовича та обурення Солоніна

Причиною скандалу та жорстких претензій Солоніна стало висловлювання Арестовича в одному з останніх стримів на каналі Марка Фейгіна.

Радник голови ОП, обурюючись, що Європа не поспішає з військовою допомогою Україні, по суті, перейшов на шантаж у саркастичній формі. Він, завбачливо назвавши своє припущення "інтелектуальною фікцією", видав:

… Припустимо, Путін переміг. Додаємо до півторамільйонної російської армії ще 500 тисяч українських мобілізованих. Як українці воюють – всі вже переконалися? Всі знають, що РФ не виграла ЖОДНОЇ війни за кілька сотень років без українців, які воювали на її боці (хіба що з Грузією 2008-го).
І все це поїде до Європи. І де тоді будуть європейські армії, які в більшості випадків є демонстраційними потішними військами?..

Коментуючи цей вислів, Солонін явно психанув (що на нього не схоже), – мовляв, так не просять про допомогу. І звернувся до влади "вгамувати Арестовича"(в оригіналі – більш жорстко).

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При цьому ютуб-блогер надав приклад того, як Україна має просити про допомогу. Він процитував звернення Голди Меїр до євреїв США 1948-го напередодні війни Ізраїлю з арабськими сусідами (цитата Голди Меїр – нижче) .

Ось те саме відео Марка Солоніна з висловлюванням Арестовича про гіпотетичну перемогу Путіна(скандальний блок – з 17:50):

Кілька цікаво-типових коментарів під відео:

Мантра Арестовича про зброю

Цікаво, що Арестович не відповів на слова Солоніна. Але після виходу цього відео в наступній розмові з Фейгіним Олексій перевів свій сарказм про допомогу Європи в нове русло – з глузуванням, але без шантажу. Вимовивши більше 20 разів слово зброя:

Нам потрібна зброя, зброя, зброя, зброя… Ще раз зброя-зброя-зброя-зброя-зброя-зброя… Зброя потрібна, зброя, зброя. Знову ж таки – зброя. Зброю дайте. Потрібно багато зброї та... зброї. Я думаю, зброя трохи допомогла б у цьому випадку. Тому що без зброї дуже складно. А ось зі зброєю, коли прийде зброя, це те, що нам потрібно.

Чи допоможе ця "мантра Арестовича" – дізнаємося найближчими днями від Макрона, Шольца та Драґі (все про візит європейських лідерів до України читайте тут).

Як ще просили лідери держав: Голда Меїр, Черчилль та інші

Голда Меїр, лютий 1948-го, Чикаго (США):

Єврейське населення в Палестині боротиметься до кінця. Якщо ми отримаємо зброю, ми використаємо її, але якщо ні, ми боротимемося, озброївшись камінням.
Ви не можете вирішувати – нам треба битися чи ні. Вирішуватимемо ми. І це рішення вже ухвалено. Ніхто не може його змінити. Але ви можете вирішити інше: хто переможе у цій боротьбі – ми чи вони...

Голда Меїр приїхала, щоб знайти $25-30 млн на зброю, але зібрала 50 мільйонів! І вони вистояли. А через три місяці було підписано Декларацію про незалежність Ізраїлю.

Вінстон Черчіилль у листі до Франкліна Рузвельта, серпень 1940 року:

Наше рішення – битися до кінця. Але якщо нинішній уряд загине, то Ви не повинні заплющувати очі на те, що новий може почати переговори про мир... Я не беруся ручатися за моїх наступників, які від безнадійності та відчаю можуть поступитися Німеччині. Тоді вам доведеться мати справу з Європою, що підпорядкована Гітлеру, який почне використовувати всі її ресурси для нових завоювань. Але... поки картина не така похмура. Ми тримаємось.

І ще з одного листа Черчилля в той же час:

…Якби можна було надіслати нам 40-50 стареньких есмінців, кілька сотень літаків і сталь... Ми платитимемо доларами, скільки зможемо. Але вірю, що коли не зможемо, ви не залишите нас без підтримки.

Сталін – Черчиллю, вимагаючи відкрити повноцінний другий фронт із нацистською Німеччиною, серпень 1942:

…Ви, британці, боїтеся воювати. Не слід думати, що німці – супермени. Рано чи пізно вам доведеться воювати. Не можна виграти війну, не борючись.

На третій день Першої світової війни, 30 липня 1914-го, англійський король Георг V, не бажаючи вступати у війну, звернувся з оригінальним примирливим проханням до Німеччини, яка вже вела мобілізацію:

Мій уряд робить усе можливе, щоб запропонувати Росії та Франції призупинити подальші військові приготування, якщо Австрія погодиться задовольнитись окупацією Белграда та сусідньої Сербської території як запорукою для задоволення своїх вимог, інші країни тим часом призупинять свої військові приготування.
Сподіваюся, Вільгельм використає свій величезний вплив, щоб переконати Австрію прийняти цю пропозицію, тим самим довівши, що Німеччина та Англія працюють разом, аби запобігти міжнародній катастрофі.

Як ми знаємо, не допомогло…

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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