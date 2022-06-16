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За что Марк Солонин жестко обозвал Арестовича, и как правильно просить помощи у Запада

"Срачи" прилетели
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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16 июня, 17:00
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Проанализировав "срач" популярных экспертов, мы собрали примеры просьб-обращений известных лидеров, когда их страны и народы оказывались под угрозой.
Марк Солонин просит угомонить Арестовича.
Марк Солонин просит угомонить Арестовича. / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот скандал вот уже несколько дней активно разгорается в ютубе. А на фоне приезда в Киев лидеров Германии, Франции и Италии за всем этим не очень приятно наблюдать. Но приходится...

Противостояние "военных ЛОМов"

Что еще настораживает. Всем давно известно: главная площадка подобных "срачей" – Фейсбук. Но тут даже относительно миролюбивые ютуб-зрители не выдержали и активно подключились к противостоянию позиций Марка Солонина и Алексея Арестовича.

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Под видео, откуда растут ноги скандала, за пару дней – около 8 тысяч комментариев, причем люди разделились в поддержке "военных ЛОМов": одни за Солонина, другие – за Арестовича. Оба они очень популярны сейчас, так как активно участвуют в информационной войне на стороне Украины.

Например, на ютуб-канал историка, писателя и инженера Марка Солонина подписано около полумиллиона человек. Точно высчитать миллионы "фолловеров" Арестовича не представляется возможным, так как он последние 113 дней звучит не только из каждого утюга, но и из каждого миксера и фена и не только в Украине.

"Война в цитатах Арестовича" – это уже отдельный поджанр публицистики.

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Шантаж Арестовича и возмущение Солонина

Причиной скандала и жестких претензий Солонина стало высказывание Арестовича в одном из последних стримов на канале Марка Фейгина.

Советник главы ОП, негодуя от того, что Европа не спешит с военной помощью Украине, по сути, перешел на шантаж в саркастической форме. Он, предусмотрительно назвав свое предположение "интеллектуальной фикцией", выдал:

… Допустим, Путин победил. Добавляем к полуторамиллионной российской армии еще 500 тысяч украинских мобилизованных. Как украинцы воюют – все убедились уже? Все знают, что РФ не выиграла НИ ОДНОЙ войны за несколько сотен лет без украинцев, которые воевали на ее стороне (разве только с Грузией в 2008-м).
И все это поедет в Европу. И где тогда будут европейские армии, который в большинстве случаев представляют собой демонстрационные потешные войска?..

Комментируя это высказывание, Солонин явно психанул (что на него не похоже), возмутившись, мол, так не просят о помощи. И обратился к властям с просьбой "угомонить Арестовича" (в оригинале звучит жестче).

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При этом Марк представил свой пример того, как Украина должна просить о помощи. Он процитировал обращение Голды Меир к евреям США в 1948-м накануне войны Израиля с арабскими соседями (цитата Голды Меир – ниже).

Вот то самое видео Марка Солонина с высказыванием Арестовича о гипотетической победе Путина (скандальный блок – с 17:50):

Вот несколько интересно-типичных комментариев под видео:

Мантра Арестовича об оружии

Интересно, что Арестович никак не ответил на слова Солонина. Но после выхода этого видео в следующем разговоре с Фейгиным Алексей перевел свой сарказм о помощи Европы в новое русло – с издевкой, но без шантажа. Произнеся более 20 раз слово оружие:

Нам нужно: оружие, оружие, оружие, оружие… Еще раз оружие-оружие-оружие-оружие-оружие-оружие… Оружие нужно, оружие, оружие. Опять же – оружие. Снова оружие. Нужно много оружия и оружия. Я думаю, оружие бы немного помогло бы в этом случае. Потому что без оружия очень сложно. А вот с оружием, когда придет оружие, то это то, что нам нужно.


Поможет ли эта "мантра Арестовича" – узнаем в ближайшие дни от Макрона, Шольца и Драги (все о визите европейских лидеров в Украину – читайте здесь).

Как еще просили лидеры государств: Голда Меир, Черчилль и другие

Голда Меир, февраль 1948-го, Чикаго (США):

Еврейское население в Палестине будет сражаться до самого конца. Если мы получим оружие, мы используем его, но если нет, мы будем сражаться, вооружившись камнями…
Вы не можете решать, надо ли нам сражаться или нет. Решать будем мы. И это решение уже принято. Никто не может его изменить. Но вы можете решить только одно: кто победит в этой борьбе – мы или они...
Голда Меир приехала, чтобы найти $25-30 млн на оружие, но собрала 50 миллионов! Они выстояли. А через три месяца была подписана Декларация о независимости Израиля.

Уинстон Черчилль в письме к Франклину Рузвельту, август 1940 года:

Наше решение – драться до конца. Но если нынешнее правительство погибнет, то Вы не должны закрывать глаза на то, что новое может начать переговоры о мире… Я не берусь ручаться за моих преемников, которые от безнадежности и отчаяния могут уступить воли Германии. Тогда вам придется иметь дело с Европой, подчиненной Гитлеру, который начнет использовать все ее ресурсы для новых завоеваний. Но... пока картина не так мрачна. Мы держимся.

И еще из одного письма Черчилля в то же время:

…Если бы возможно было послать нам 40-50 самых старых эсминцев, несколько сотен самолетов и сталь... Мы будем платить долларами, сколько сможем. Но верю, что когда не сможем, вы не оставите нас своей помощью…

Сталин – Черчиллю, требуя открыть полноценный второй фронт с нацистской Германией, август 1942:

…Вы, британцы, боитесь воевать. Не следует думать, что немцы – супермены. Рано или поздно вам придётся воевать. Нельзя выиграть войну, не сражаясь…

На третий день Первой мировой войны, 30 июля 1914-го, английский король Георг V, не желая вступать в войну, обратился с оригинальной примирительной просьбой к Германии, которая начала мобилизацию:

Моё правительство делает всё возможное, чтобы предложить России и Франции приостановить дальнейшие военные приготовления, если Австрия согласится удовлетвориться оккупацией Белграда и соседней Сербской территории в качестве залога для удовлетворения своих требований, другие страны тем временем приостановят свои военные приготовления. Надеюсь, Вильгельм использует своё огромное влияние, чтобы убедить Австрию принять это предложение, тем самым доказав, что Германия и Англия работают вместе, чтобы предотвратить международную катастрофу.

Как мы знаем, не помогло…

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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