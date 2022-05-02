За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
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- особового складу – 75;
- танків – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артилерійських систем – 1;
- мінометних розрахунків – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- спеціальна техніка – 1.
ЗСУ увісімнадцяте вдарили по окупантах у Чорнобаївці
Збройні сили України увісімнадцяте вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.
"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так – багато разів поспіль", – повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.
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