Залужний заявив про контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ обговорив бойові дії в Україні зі своїм американським колегою

Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія переходить до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", – написав Залужний.

Генерал також підкреслив, що російський агресор поновив застосування крилатих ракет:

"Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 з Каспійського моря. Станом на опівніч минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території".

За його словами, питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним.

Від окупантів звільнили стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.

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Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.