Зеленський домовився про військову допомогу з Австралії: що отримає Україна (відео)

Австралійський прем'єр відвідав Київ уперше в історії двосторонніх відносин країн

Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі провели переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 3 липня в Києві провів зустріч з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час переговорів глава австралійського уряду підтвердив надання додаткової допомоги Україні, яка міститиме бронетехніку і безпілотники.

Як зазначив президент, Австралія "підтримує Україну й міжнародне право та надає нашій державі вагому допомогу, серед іншого оборонну".

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"Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги", – повідомив Зеленський, якого цитує пресслужба.

Своєю чергою глава уряду Австралії повідомив, що його країна збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть ще 14 БТРів і 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку.

Лідери також приділили увагу питанню економічних викликів і необхідності посилити макрофінансову підтримку України.

Зеленський акцентував на тому, що в понеділок розпочне роботу міжнародна конференція в Лугано (Швейцарія), присвячена відбудові України.

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"Обсяг робіт на вже звільнених територіях справді колосальний. А належить звільнити ще понад 2 тисячі населених пунктів на сході та півдні України. Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проєкту", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що візит керівника австралійського уряду до Києва став першим за всю історію відносин двох країн.

Австралія передала Україні партію бронетранспортерів M113

Австралія вже передала Україні перші чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113.

M113 були завантажені в український вантажний літак та доставлені в Україну за пакетом військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів. Він містить: бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777, протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та багато особистого спорядження.