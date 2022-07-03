Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 📢 Ракетні обстріли ⚔ Наступ на Луганщині Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський домовився про військову допомогу з Австралії: що отримає Україна (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 липня, 20:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Австралійський прем'єр відвідав Київ уперше в історії двосторонніх відносин країн
Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі провели переговори
Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі провели переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 3 липня в Києві провів зустріч з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час переговорів глава австралійського уряду підтвердив надання додаткової допомоги Україні, яка міститиме бронетехніку і безпілотники.

Як зазначив президент, Австралія "підтримує Україну й міжнародне право та надає нашій державі вагому допомогу, серед іншого оборонну".

Реклама

"Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги", – повідомив Зеленський, якого цитує пресслужба.

Своєю чергою глава уряду Австралії повідомив, що його країна збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть ще 14 БТРів і 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку.

Лідери також приділили увагу питанню економічних викликів і необхідності посилити макрофінансову підтримку України.

Зеленський акцентував на тому, що в понеділок розпочне роботу міжнародна конференція в Лугано (Швейцарія), присвячена відбудові України.

Реклама

"Обсяг робіт на вже звільнених територіях справді колосальний. А належить звільнити ще понад 2 тисячі населених пунктів на сході та півдні України. Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проєкту", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що візит керівника австралійського уряду до Києва став першим за всю історію відносин двох країн.

Австралія передала Україні партію бронетранспортерів M113

Австралія вже передала Україні перші чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113.

M113 були завантажені в український вантажний літак та доставлені в Україну за пакетом військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів. Він містить: бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777, протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та багато особистого спорядження.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 3 липня
1
Особовий склад 35970
Особовий склад
2
Танки 1584
Танки
3
ББМ 3744
ББМ
4
Артилерія 801
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 654
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2618
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
27-річний боєць полку “Азов” з позивним “Мольфар” був начальником зв’язку штабу оборони Маріуполя. До цього хлопець з Прикарпаття 8 років воював на Донбасі. Дивом вижив під час авіаударів росіян по “Азовсталі”, але отримав важкі поранення. А далі була неймовірна евакуація гелікоптерами ЗСУ…
Дивовижна історія порятунку
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.55/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.7/35.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19144.7

Binance Coin (BNB)

216.13

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.78

Theta (THETA)

1.2

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто після перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти