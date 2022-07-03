Зеленский договорился о военной помощи из Австралии: что получит Украина (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в Киеве провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. В ходе переговоров глава австралийского правительства подтвердил предоставление дополнительной помощи Украине, которая будет включать бронетехнику и беспилотники.
Как отметил президент, Австралия "поддерживает Украину и международное право и оказывает нашему государству весомую помощь, в том числе оборонную".
"Наши защитники высоко оценили, в частности, австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии. Премьер-министр подтвердил мне во время переговоров дополнительный пакет усиленной помощи", – сообщил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь глава правительства Австралии сообщил, что его страна будет увеличивать военно-техническую помощь Украине и предоставит еще 14 БТРов и 20 бронеавтомобилей Bushmaster, дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику.
Лидеры также уделили внимание вопросам экономических вызовов и необходимости усилить макрофинансовую поддержку Украины.
Зеленский акцентировал на том, что в понедельник начнет работу международная конференция в Лугано (Швейцария), посвященная восстановлению Украины.
"Объем работ на уже освобожденных территориях действительно колоссальный. А предстоит освободить еще более 2 тысяч населенных пунктов на востоке и юге Украины. Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении и благодарен за готовность присоединиться к реализации этого, уверен, амбициозного проекта", – сказал глава государства.
Зеленский добавил, что визит главы австралийского правительства в Киев стал первым за всю историю отношений двух стран.
Австралия передала Украине партию бронетранспортеров M113
Австралия уже передала Украине первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров M113.
M113 были загружены в украинский грузовой самолет и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов. В него входят: бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противоброневое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и множество личного снаряжения.