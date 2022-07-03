Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📺 Пояснює Панюта 📢 Ракетные обстрелы ⚔ Наступление на Луганщине Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский договорился о военной помощи из Австралии: что получит Украина (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 20:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Австралийский премьер посетил Киев впервые в истории двусторонних отношений стран
Владимир Зеленский и Энтони Албенизи провели переговоры
Владимир Зеленский и Энтони Албенизи провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в Киеве провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. В ходе переговоров глава австралийского правительства подтвердил предоставление дополнительной помощи Украине, которая будет включать бронетехнику и беспилотники.

Как отметил президент, Австралия "поддерживает Украину и международное право и оказывает нашему государству весомую помощь, в том числе оборонную".

Реклама

"Наши защитники высоко оценили, в частности, австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии. Премьер-министр подтвердил мне во время переговоров дополнительный пакет усиленной помощи", – сообщил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь глава правительства Австралии сообщил, что его страна будет увеличивать военно-техническую помощь Украине и предоставит еще 14 БТРов и 20 бронеавтомобилей Bushmaster, дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику.

Лидеры также уделили внимание вопросам экономических вызовов и необходимости усилить макрофинансовую поддержку Украины.

Зеленский акцентировал на том, что в понедельник начнет работу международная конференция в Лугано (Швейцария), посвященная восстановлению Украины.

Реклама

"Объем работ на уже освобожденных территориях действительно колоссальный. А предстоит освободить еще более 2 тысяч населенных пунктов на востоке и юге Украины. Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении и благодарен за готовность присоединиться к реализации этого, уверен, амбициозного проекта", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что визит главы австралийского правительства в Киев стал первым за всю историю отношений двух стран.

Австралия передала Украине партию бронетранспортеров M113

Австралия уже передала Украине первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров M113.

M113 были загружены в украинский грузовой самолет и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов. В него входят: бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противоброневое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и множество личного снаряжения.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 3 июля
1
Личный состав 35970
Личный состав
2
Танки 1584
Танки
3
ББМ 3744
ББМ
4
Артиллерия 801
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 654
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2618
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…
Удивительная история спасения
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.4

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.55/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.7/35.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19144.7

Binance Coin (BNB)

216.13

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.78

Theta (THETA)

1.2

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять