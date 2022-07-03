Зеленский договорился о военной помощи из Австралии: что получит Украина (видео)

Австралийский премьер посетил Киев впервые в истории двусторонних отношений стран

Владимир Зеленский и Энтони Албенизи провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в Киеве провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. В ходе переговоров глава австралийского правительства подтвердил предоставление дополнительной помощи Украине, которая будет включать бронетехнику и беспилотники.

Как отметил президент, Австралия "поддерживает Украину и международное право и оказывает нашему государству весомую помощь, в том числе оборонную".

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"Наши защитники высоко оценили, в частности, австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии. Премьер-министр подтвердил мне во время переговоров дополнительный пакет усиленной помощи", – сообщил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь глава правительства Австралии сообщил, что его страна будет увеличивать военно-техническую помощь Украине и предоставит еще 14 БТРов и 20 бронеавтомобилей Bushmaster, дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику.

Лидеры также уделили внимание вопросам экономических вызовов и необходимости усилить макрофинансовую поддержку Украины.

Зеленский акцентировал на том, что в понедельник начнет работу международная конференция в Лугано (Швейцария), посвященная восстановлению Украины.

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"Объем работ на уже освобожденных территориях действительно колоссальный. А предстоит освободить еще более 2 тысяч населенных пунктов на востоке и юге Украины. Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении и благодарен за готовность присоединиться к реализации этого, уверен, амбициозного проекта", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что визит главы австралийского правительства в Киев стал первым за всю историю отношений двух стран.

Австралия передала Украине партию бронетранспортеров M113

Австралия уже передала Украине первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров M113.

M113 были загружены в украинский грузовой самолет и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов. В него входят: бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противоброневое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и множество личного снаряжения.