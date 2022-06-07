Зеленський емоційно висловився про голосування за відставку Джонсона

"Борис – конкретний лідер"

Борис Джонсон готовий усім, чим можливо, підтримати боротьбу України / Колаж "Сьогодні"

На Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер Консервативної партії Великої Британії залишився главою уряду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю редактору Financial Times Рулі Халаф.

Реклама

Заява

"Я щасливий, правда. Я вважаю, що Джонсон є реальним другом України, я вважаю його великим союзником України. Я вважаю Британію нашим великим другом. Я не можу коментувати їхню політичну ситуацію і внутрішню ситуацію. Я реально не знаю деталей. Нехай пробачить мене прем'єр-міністр Джонсон, він, я думаю, знає більше деталей про нас, ніж я про їхні політичні деталі. Це правда, тому що ми з ним спілкуємося, як Британія допомагає нам. Тому що саме ми воюємо", – зазначив Зеленський.

Президент України дуже радий, що на своїй посаді залишився один з наших головних союзників у боротьбі проти агресора Росії.

"Я дуже радий. Борис відверто нас підтримує. Борис – конкретний лідер, який підтримує Україну. Я не знаю, від кого це залежало вчора, але дуже вдячний, що ми вчора не втратили такого союзника. Хороша новина, що я ще можу сказати", – додав президент України.

Реклама

Обстановка