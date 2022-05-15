Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ: що про нього відомо

Він замінить на посаді генерала Юрія Галушкіна

В Україні призначений новий командувач Сил тероборони ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Відповідний указ був підписаний 15 травня. Водночас, президент звільнив попереднього командувача Юрія Галушкіна.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Указом №337/2022 президент призначив генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Водночас, указом №336/2022 президент звільнив Галушкіна Юрія Алімовича з посади командувача Сил ТРО.

Що відомо про нового командувача Сил ТРО

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Ігор Тацюра. Фото: Міноборони

Ігор Іванович Танцюра – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

У 2013 році був начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ. В 2019 році Ігоря Тацюру призначили першим заступником командувача ООС. А з 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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