Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Відповідний указ був підписаний 15 травня. Водночас, президент звільнив попереднього командувача Юрія Галушкіна.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Указом №337/2022 президент призначив генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Водночас, указом №336/2022 президент звільнив Галушкіна Юрія Алімовича з посади командувача Сил ТРО.
Що відомо про нового командувача Сил ТРО
Ігор Тацюра. Фото: Міноборони
Ігор Іванович Танцюра – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
У 2013 році був начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ. В 2019 році Ігоря Тацюру призначили першим заступником командувача ООС. А з 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.
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