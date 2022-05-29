Зеленський назвав захоплення Сєвєродонецька принциповим завданням для окупантів

Взятие Сєверодонецька дозволить окупантам заявляти про повне захоплення Луганської області

Зеленський розповів про ситуацію із Сєвєродонецьком / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сході України окупанти намагаються всіма силами захопити Сєвєродонецьк, для них це дуже важливе місто. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Реклама

За його словами, на захоплення Сєвєродонецька Росія зараз кинула великі сили, які не зважають на втрати.

"Росія підійшла надто близько до нього, надто великі сили зібрані на нашому Донбасі, надто підготувалася до наступу там. Вважаю символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали з того, що увійшли до готелю під назвою "Мир". Мир – це дійсно перша мета для Росії", – зазначив президент.

Також Зеленський розповів про те, що внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку зруйновано всю критичну інфраструктуру, пошкоджено 90% будинків, там немає зв'язку.

"Захопити Сєверодонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту, і їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко звучить ця назва зараз! – Дружби Народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація", – сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що наші воїни роблять усе можливе, щоб стримати цей наступ.

Реклама

Нагадаємо, Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.