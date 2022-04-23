Зеленський про ракетний удар Росії по Одесі: "Покидьки смердючі!"

Серед загиблих внаслідок обстрілу окупантів була тримісячна дитина

Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по Одесі 23 квітня. Він назвав росіян "смердючими покидьками" після того, як вони вбили 8 людей, серед яких була тримісячна дитина.

Про це він заявив у ході прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

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Зеленський повідомив, що кількість жертв в Одесі знову зросла.

"От прямо в цей момент 8 людей померли. 18 або 20 людей поранені. Дитині 3 місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що взагалі відбувається? Поки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки", – сказав президент.

Що відомо про атаку по Одесі

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися сьогодні, 23 квітня, загинули 8 людей серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, постраждалих через обстріл може бути більше.

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За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста видно дим.

Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.

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Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків

Народний депутат Олексій Гончаренко, у свою чергу, заявив, що також уламки ракети прилетіли на один з одеських цвинтарів.

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