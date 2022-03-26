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Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні — Зеленський

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26 березня, 23:51
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Президент підбив підсумки 31 дня російського вторгнення
Глава держави записав чергове відеозвернення/Фото: колаж: "Сьогодні"
Глава держави записав чергове відеозвернення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

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Головне зі звернення президента

  • Російські загарбники увійшли в Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої країни, як і на сході. Україна – єдина у прагненні жити вільно, незалежно.
  • Хочу зараз ще раз привітати з великою повагою Національну гвардію України з її днем. Щиро вдячний за все, що ви робите для захисту держави, для захисту українців!
  • Вручив нагороди бійцям Нацгвардії, які відзначились в боях з російськими окупантами. Надав звання бригадного генерала пʼятьом полковникам Нацгвардії. Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого вже 476 бійців Національної гвардії були відзначені державними нагородами.
  • Двічі говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою про наших людей, які знайшли захист на території Польщі. Про необхідність посилення нашої спільної безпеки.
  • Ціна безпеки України – це літаки для України, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів.
  • Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Бо це безпека Європи. Саме про це ми домовлялися в Києві, коли троє премʼєрів східноєвропейських країн, а також пан Качинський, прибули в нашу столицю. Ще в середині березня.
  • Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і президент США Джо Байден.
  • Деблокувати Маріуполь – неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та обовʼязково літаків. Про це знають всі.
  • Виступив сьогодні на Дохійському форумі у Катарі, події важливого значення для всього ісламського світу, а також Латинської Америки, Африки. Це саме ті регіони, де російська пропаганда все ще має великий вплив.
  • Окупанти скоїли черговий злочин проти історії. Біля Харкова російські війська "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру. В роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге – і це робить Росія.
  • Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, поцілюють в укриття і лікарні, в школи та університети. Навіть у церкви та меморіали жертвам Голокосту.
  • Буде відповідальність. Так само як і 77 років тому. Скоріш за все, не у Нюрнберзі. Але сенс буде аналогічний. Ми гарантуємо.

У Зеленського сказали, як зупинити Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайшла кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив або активував роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
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