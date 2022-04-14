Зеленський обговорив з Макроном воєнні злочини РФ

Лідери провели телефонну розмову

Зеленський та Макрон зідзвонилися/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських воєнних злочинів.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Реклама

Деталі

"Провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!", — написав глава держави.

Зеленський закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни

Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення нашої країни після того, як закінчиться розпочата Росією війна.

"Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проєкту відновлення України після війни", — повідомив Зеленський.

До того ж президент розповів про співпрацю з Естонією в галузі цифровізації. Він наголосив, що після війни це може стати ще більш масштабним проєктом для відновлення державних і бізнес цифрових систем, кіберзахисту, і відновлення відповідних освітніх установ.

Читайте також