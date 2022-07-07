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Що сказав Зеленський Джонсону на прощання — подробиці

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 липня, 18:53
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Глави держав обговорили ситуацію на фронті та двосторонню співпрацю
/ Фото: Reuters, Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, який сьогодні оголосив про відставку. Подробиці розповіли у пресслужбі президента.

Зеленський висловив Джонсону щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

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"Усі ми з сумом сприйняли цю новину. Не тільки я, а й усе українське суспільство, яке дуже симпатизує вам. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великобританії збережеться, але ваше особисте лідерство та харизма робили її особливою", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також розповів Джонсону про розвиток ситуації на фронті. Вони обговорили поточний стан та перспективи українсько-британської співпраці. Особливу увагу приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Ще однією ключовою темою переговорів було розблокування експорту збіжжя з українських портів.

Відставка Джонсона

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон офіційно оголосив про свою відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників. Докладніше про скандал, який став приводом для відставки Джонсона вже розповідав сайт "Сьогодні".

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не буде обрано нового. Вибирати нового лідера мають розпочати негайно.

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