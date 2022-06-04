Зеленський після знищення РФ скиту Святогірської лаври звернувся до УПЦ

Росія продовжує усвідомлено знищувати українську культуру, нашу історичну спадщину, як і соціальну інфраструктуру, і житлові будинки – все, що необхідно для нормального життя. Нині російська армія знищила Всехсвятський скит Святогірської Лаври у Святогірську.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації.
Заява
"У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити в підвалі. Гуркіт артилерії та "прильоти" російських снарядів у лаврі постійні. І це одна з трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають повʼязаною з Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все – православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні", – сказав Зеленський.
Також Зеленський повідомив, що за час війни російські окупанти пошкодили понад сотню храмів, серед яких є старовинні, які раніше пережили Другу світову війну, але не вистояли російську. У цій ситуації священнослужителі повинні робити відповідний висновок, хто ж є злом у цій війні.
"Українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися всі у світі. Росія усвідомлено знищує українську культуру та історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, і житлові будинки, як і все, що необхідно для нормального життя ", – резюмував президент.
Обстановка
- Вдень 4 червня у внаслідок обстрілу армією Росії території біля храму, у головній дерев'яній церкві комплексу спалахнула пожежа.
- Храм належить УПЦ Московського патріархату. У повідомленні єпархії йдеться , що полум'я повністю охопило головний храм обителі, на щастя, постраждалих немає.
- Кілька днів тому під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.
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