Зеленський: Пропоную обміняти Медведчука на наших військовополонених

Питання обміну мають ще розглянути наші правоохоронці та військові

Зеленский прокоментував затримання Медведчука

У День космонавтики було затримано главу партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Про це у відеозверненні, яке було опубліковано в його офіційному Telegram-каналі сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.

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"Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", – сказав глава держави.

Віктор Медведчук переховувався 48 днів і намагався залишити територію України, але це не вийшло.

"Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поїхали!". Я вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватися. Ось такий "воїн". Ось такий патріот. Що ж, якщо він сам обрав собі військову форму, він підпадає під правила воєнного часу", – прокоментував затримання Зеленський.

Затримання Медведчука