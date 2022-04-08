Окупанти збирають трупи на вулицях міста, щоб пропаганда показала, ніби це українські захисники їх убили

Зеленський розповів, що окупанти продовжують чинити воєнні злочини / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський попередив про провокацію РФ у Маріуполі. Окупанти збираються показати жертви в Маріуполі так, ніби це не російські військові їх убили. Солдати РФ збирають трупи на вулицях і вивозять їх, щоб використати "відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв".

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

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"Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, "дзеркальну відповідь" на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста", - сказав Зеленський.

Для цього окупанти збирають трупи на вулицях і вивозять їх.

"І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит", – наголосив президент.

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Зеленський додав, що це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність.

4 види міжнародних злочинів РФ проти українців

Російські військові вбивають, катують, калічать мирних жителів українських міст та сіл, ґвалтують жінок і дівчат. Окупантів потрібно притягнути до відповідальності через воєнні злочини.

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Є 4 категорії міжнародних злочинів:

злочин агресії;

воєнні злочини;

злочини проти людяності;

акти геноциду.

"І ми зараз маємо справу з усіма цими злочинами. Злочинами Росії", – сказав голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентських зв'язків Олександр Мережко на засіданні круглого столу "Політичні та правові наслідки злочинів Російської Федерації проти України".

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