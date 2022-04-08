Президент України Володимир Зеленський попередив про провокацію РФ у Маріуполі. Окупанти збираються показати жертви в Маріуполі так, ніби це не російські військові їх убили. Солдати РФ збирають трупи на вулицях і вивозять їх, щоб використати "відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв".
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, "дзеркальну відповідь" на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста", - сказав Зеленський.
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Для цього окупанти збирають трупи на вулицях і вивозять їх.
"І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит", – наголосив президент.
Зеленський додав, що це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність.
4 види міжнародних злочинів РФ проти українців
Російські військові вбивають, катують, калічать мирних жителів українських міст та сіл, ґвалтують жінок і дівчат. Окупантів потрібно притягнути до відповідальності через воєнні злочини.
Є 4 категорії міжнародних злочинів:
- злочин агресії;
- воєнні злочини;
- злочини проти людяності;
- акти геноциду.
"І ми зараз маємо справу з усіма цими злочинами. Злочинами Росії", – сказав голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентських зв'язків Олександр Мережко на засіданні круглого столу "Політичні та правові наслідки злочинів Російської Федерації проти України".
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