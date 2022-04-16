Зеленський: Путін може застосувати хімічну зброю

Президент України впевнений, що цією проблемою має займатися весь світ

В Україні нічого доброго від президента Росії не чекають / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може застосувати хімічну та ядерну зброю проти нашої країни. Проте, це проблема всього світу.

Про це лідер України заявив в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу CNN, яке буде повністю показано у неділю, 17 квітня о 9:00 за східним часом.

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Небезпека є

Як повідомляє CNN в анонсі до телеінтерв'ю, Зеленський повідомив, що Путін може вдатися або до ядерної, або до хімічної зброї, бо не цінує життя українців.

"Не тільки я, весь світ, всі країни повинні хвилюватися, бо це може бути несправжня інформація, але може бути і правда. Хімічну зброю можуть застосувати, їм життя народу – ніщо. Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не України, не лише України, а й усього світу, я думаю", – сказав Зеленський.

Жертви війни

У цьому інтерв'ю президент України вперше позначив кількість загиблих українських військових під час війни в Україні. Зеленський сказав, що українські офіційні особи вважають, що на війні загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. На думку президента, це не можна порівняти з тим, що втратила Росія – від 19 000 до 20 000.

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Зеленський додав, що близько 10 000 українських військовослужбовців зазнали поранень і що, на жаль, "важко сказати, скільки з них виживе".

Кількість жертв серед цивільного населення підрахувати складніше.

"Про мирних жителів говорити дуже складно, тому що південь нашої країни, де блокуються селища та міста — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, та район на схід, де знаходиться Волноваха, — ми просто не знаємо скільки людей загинуло у тій зоні, яка заблокована", – сказав Зеленський.

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Обстановка