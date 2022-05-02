Зеленський: Путін може застосувати ядерну зброю

Президент України зробив такі висновки після атак росіян на АЕС

Зеленський розповів, чи застосує Росія ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський оцінив вірогідність застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї.

Про це президент заявив в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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За словами Зеленського, висновки можна зробити з того, як російські окупанти діяли, захоплюючи атомні електростанції в Україні.

"Я можу констатувати, що відбувається у мене в державі, і згідно з цією констатацією зробити висновки. Вони (росіяни. – Ред.) захопили спочатку Чорнобильську атомну електростанцію, і після цього вони без будь-яких технічних умов хотіли вибити всіх наших працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити. Після цього вони захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу у Європі. Коли вони її захоплювали, вони з танків та іншої броньованої техніки конкретно стріляли по ядерних реакторах", – розповів Зеленський.

Він додав, що Запорізька атомна електростанція в шість разів більша, ніж Чорнобильська, а тому аварія на ній була б небезпечною не лише для України, але і для країн Європи.

"Навіть МАГАТЕ, які спочатку не хотіли, все ж підтвердили, що це небезпечно для всієї Європи. Смерть могла б прийти просто в усю Європу. І цим людям (росіянам. – Ред.) все одно, вони так діяли", – констатував Зеленський.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Президент України зазначив, що відповідальність за обстріл АЕС лежить на людині, яка дала наказ захопити атомну станцію, бо "вона так керує цими бандитами".

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"Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю або будуть. Може бути так, як було у нас з атомною генерацією. І тому я не можу 100% сказати, що вони будуть використовувати або не будуть. Бо іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, або їм все одно. Найгірші люди, яким все одно", – додав Зеленський.

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