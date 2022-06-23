Зеленський назвав мету окупантів на Донбасі

Українській армії потрібно більше зброї, щоб нищити ворогів

Зеленський розповів, чого хочуть загарбники/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти хочуть зруйнувати всі міста на Донбасі. Щоб видворити загарбників з української території, ЗСУ потрібно більше зброї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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"На Донбасі масовані артилерійські та авіаційні удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна — вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь — Лисичанськ, Слов'янськ, Краматорськ... Ось чому ми знову акцентуємо на прискоренні поставок зброї Україні. Необхідно якнайшвидше створити паритет на полі бою, щоб вигнати цю диявольську армаду за межі України", — сказав глава держави.

Обстріли на Харківщині

Російські окупанти протягом минулого дня кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова чотири жителі отримали поранення, в селі Пришиб Ізюмського району загинули п'ять жінок, у Балаклії один цивільний отримав поранення.

У Золочеві з-під завалів витягли тіла двох загиблих. Всього в результаті цього обстрілу в Золочеві загинули три людини. У Чугуєві повідомляється про загибель двох жителів, ще чотири людини отримали поранення. У селі Тихопілля Лозівського району відомо про одного пораненого внаслідок обстрілів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Також ми писали, що ЗСУ відкинули окупантів на двох напрямках.